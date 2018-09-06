10 معلومات عن تعديلات قانون البناء الموحد.. وافقت عليها 14 وزارة

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
10 معلومات عن تعديلات قانون البناء الموحد.. وافقت عليها 14 وزارة
مجلس النواب المصري

يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد ، رقم 119 لسنة 2008 ، والتي تساهم في تذليل العقبات أمام المواطنين ، لاستخراج تراخيص البناء بسهولة ، عن طريق وضع آليات معينة ، ومن المتوقع إقرار القانون ، خلال دور الانعقاد المقبل.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن تعديلات قانون البناء الموحد ، وهي كما يلي:

1. التعديلات في قانون البناء الموحد ، مقدمة من الحكومة.

2. وافقت 14 وزارة معنية بتراخيص البناء ، على تعديلات قانون البناء الموحد.

3. التعديلات المنتظر موافقة البرلمان عليها ، تعالج القصور الموجود في القانون الحالي.

4. تضمن التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، تفعيل دور اتحاد الشاغلين.

5. وفقا للتعديلات الجديدة ، يُمنح موقع البناء شهادة صلاحية ، يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

6. نصت تعديلات قانون البناء الموحد ، على  إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات ، بدلا من سنة واحدة.

7. التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، تضمنت تغيير نشاط الوحدة السكنية ، وتغليظ العقوبات في حال مخالفة الأمر.

8. نصت التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، على زيادة مدة صلاحية الترخيص ، فضلا عن تفعيل الآليات التي استحدثها القانون ، بهدف استخراج الترخيص ، عن طريق مهندس أو مكتب هندسي.

9. منحت التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

10. «شهر» هو المدة اللازمة ، لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، والجهة الإدارية ، قبل التنفيذ ، وذلك كي تتمكن المحافظة ، من العودة للجهة الإدارية ، والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص في المدة المقررة ، ومعاقبة المسؤول عن هذا التقصير.