10 معلومات عن تعديلات قانون البناء الموحد.. وافقت عليها 14 وزارة

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يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد ، رقم 119 لسنة 2008 ، والتي تساهم في تذليل العقبات أمام المواطنين ، لاستخراج تراخيص البناء بسهولة ، عن طريق وضع آليات معينة ، ومن المتوقع إقرار القانون ، خلال دور الانعقاد المقبل.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن تعديلات قانون البناء الموحد ، وهي كما يلي:

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1. التعديلات في قانون البناء الموحد ، مقدمة من الحكومة.

2. وافقت 14 وزارة معنية بتراخيص البناء ، على تعديلات قانون البناء الموحد.

3. التعديلات المنتظر موافقة البرلمان عليها ، تعالج القصور الموجود في القانون الحالي.

4. تضمن التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، تفعيل دور اتحاد الشاغلين.

5. وفقا للتعديلات الجديدة ، يُمنح موقع البناء شهادة صلاحية ، يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

6. نصت تعديلات قانون البناء الموحد ، على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات ، بدلا من سنة واحدة.

7. التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، تضمنت تغيير نشاط الوحدة السكنية ، وتغليظ العقوبات في حال مخالفة الأمر.

8. نصت التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، على زيادة مدة صلاحية الترخيص ، فضلا عن تفعيل الآليات التي استحدثها القانون ، بهدف استخراج الترخيص ، عن طريق مهندس أو مكتب هندسي.

9. منحت التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

10. «شهر» هو المدة اللازمة ، لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، والجهة الإدارية ، قبل التنفيذ ، وذلك كي تتمكن المحافظة ، من العودة للجهة الإدارية ، والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص في المدة المقررة ، ومعاقبة المسؤول عن هذا التقصير.