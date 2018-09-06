تعرف على عدد المنازل المستهدف إدخال الغاز الطبيعي لها خلال 2018

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة «غاز مصر» ، المهندس ياسر صلاح ، أن الشركة تعمل مثل خلية النحل ، بهدف إدخال الغاز الطبيعي إلى منازل مصر كافة ، لافتا إلى أن الأرقام التي حققتها الشركة حتى الآن خلال هذا العام ، مبشرة للغاية.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة TeN ، قال المهندس ياسر صلاح ، إن هناك بعص الاشتراطات الفنية ، اللازمة لتوصيل الغاز إلى العقارات ، بينها أن تكون هذه المناطق ، مخدومة بالصرف الصحى والمياه والكهرباء ، والمرافق المختلفة كافة.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «غاز مصر» ، أن أقصى عدد تم تحقيقه خلال السنوات الماضية ، كان توصيل الغاز لـ750 ألف وحدة سكنية في العام ، أما المستهدف في العام الحالي ، فهو توصيل الغاز إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية.