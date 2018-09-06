تعرف على عدد المنازل المستهدف إدخال الغاز الطبيعي لها خلال 2018

منذ 27 دقيقة أخبار مصر
تعرف على عدد المنازل المستهدف إدخال الغاز الطبيعي لها خلال 2018
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «غاز مصر» ، المهندس ياسر صلاح ، أن الشركة تعمل مثل خلية النحل ، بهدف إدخال الغاز الطبيعي إلى منازل مصر كافة ، لافتا إلى أن الأرقام التي حققتها الشركة حتى الآن خلال هذا العام ، مبشرة للغاية.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة TeN ، قال المهندس ياسر صلاح ، إن هناك بعص الاشتراطات الفنية ، اللازمة لتوصيل الغاز إلى العقارات ، بينها أن تكون هذه المناطق ، مخدومة بالصرف الصحى والمياه والكهرباء ، والمرافق المختلفة كافة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «غاز مصر» ، أن أقصى عدد تم تحقيقه خلال السنوات الماضية ، كان توصيل الغاز لـ750 ألف وحدة سكنية في العام ، أما المستهدف في العام الحالي ، فهو توصيل الغاز إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية.