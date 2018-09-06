الأرصاد تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

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قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إنه يتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال ووسط سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، غدا الجمعة ، لافتا إلى أنها لن تصل إلى حد السيول ، إضافة إلى وجود نشاط للرياح.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» ، المذاع على قناة «صدى البلد» ، أضاف الدكتور أحمد عبد العال ، أن فرص سقوط الأمطار على الجنوب ، سوف تقل بداية من غدا الجمعة ، إضافة إلى استمرار نشاط الرياح.

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ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل تدريجي بداية من غدا الجمعة ، خاصة في جنوب البلاد ، وذلك بمعدل 4 درجات غدا وبعد غد.