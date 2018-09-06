السيسي يوافق على التعاون مع «فاو» لاستخدام الطاقة الشمسية في الري

Advertisements

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ، بشأن مشروع استخدام الطاقة في الري باستخدام المياه الجوفية ، والتي تم توقيعها بتاريخ 19 أكتوبر من العام الماضي 2017.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي حمل رقم 650 لسنة 2017 ، نشر في عدد اليوم الخميس من الجريدة الرسمية ، حيث يأتي الاتفاق في إطار مشروع ، تنفذه «فاو» مع حكومات مصر والأردن والمغرب ، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة ، وذلك بقيمة 276 ألف دولار أمريكي.

Advertisements