عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنطقة المنشية بالإسكندرية

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نشب منذ قليل، حريق هائل بمنطقة السوق التجاري بحي المنشية بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، التي توجهت على الفور لموقع الحريق للسيطرة عليه.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب داخل محل بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط المدينة وامتد لإثنين من فروشات الباعة الجائلين، ولكن دون دون إصابات.

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وفور تلقيها بلاغ بالحريق، قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ5 سيارات إطفاء للمشاركة في عمليات الإطفاء خوفا من امتداد النيران إلى المحال المجاورة، خاصة أن المنطقة تعتبر سوق تجاري مليء بالمحال والباعة.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة إلى المحل، وأنه تمت السيطرة عليه بشكل كامل، وجار الانتهاء من أعمال التبريد.

وسوف تنتقل النيابة إلى مكان الحريق للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق عن طريق المعاينة والمعمل الجنائي.