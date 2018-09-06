التضامن: قدمنا 21 مليار جنيه للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” في 3 سنوات

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ذكرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لديها أعدت لديها قاعدة بيانات لما يقرب من 24 مليونا و500 ألف مواطنن هم من تقدموا للحصول على مساعدات الدعم النقدى لبرنامج “تكافل وكرامة “منذ إطلاق البرنامج من 3 سنوات، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات هذه تضم الحالات المقبولة، وكذلك المرفوضة، والتى يتم فحصها فى البرنامج .

وأكدت والي، أن 50% من هؤلاء المدرجين في قواعد البيانات، تم قبولهم فى برامج الدعم النقدى ويحصلون على مساعدات نقدية لافتة إلى أن قيمة الدعم النقدى الذى حصل عليه المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 وحتى مارس 2018 يقرب من 21 مليار جنيه.

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ومن ناحيتها، قالت المهندسة نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة تحرص على المشاركة فى المشروعات التنموية التى تركز على التمكين الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الإبداع الفنى مترهلا جائزة ساويرس الثقافية كما يتم التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات لافته إلى أن مبادرة سكن كريم هى إحدى المبادرات التنموية المتكاملة لرعاية الأسر الأكثر فقرا فى محافظات الصعيد وكذلك توفير خدمات أساسية وكذلك تحسين صحة الأسر والأطفال من خلال توفير مياه صالحة للشرب وصرف صحى وأسقف للمنازل بجانب تحسين القدرة على العمل واستمرار الأطفال فى المدارس.

وأوضحت المهندسة نورا سليم أن مبادرة سكن كريم تحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة مثل توافر المياه وخدمات الصرف الصحى والحد من أوجه عدم المساواة وكذلك الشركات من اجل تحقيق الأهداف والصحة الجيدة.

من ناحيته ، أكد العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، عبد العزيز على عبد العزيز، أن المؤسسة تعمل من أجل تحقيق الهداف التنمية بالشراكة مع الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وكذلك العمل على أهداف للتنمية المستدامة وأن بروتوكول اليوم وزارة التضامن ومؤسسة ساويرس يأتى فى إطار مشروع سكن كريم لتوفير الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء أسقف للمنازل وغيرها من الخدمات الأساسية فى 5 قرى بمحافظات سوهاج.

كان هذا خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، اليوم الخميس، الموافق 6 سبتمبر، مع المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعيةو العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، عبد العزيز على عبد العزيز، وبعض مندوبي المؤسسات المشاركة مع الوزارة في برنامج “تكافل وكرامة” وبرنامج”سكن كريم”.