تعرف على موعد بدء تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل

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أعلنت وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيق ، عزمها بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى ، يوميا من الساعة السادسة صباحا ، وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل ، اعتبارا من يوم 15 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وزارة الداخلية ، ناشدت مالكي وقائدي سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان ، الاتزام بتوقيتات الحظر المقررة ، لافتة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية ، سوف تتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

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وفي تنويه صادر عنها ، أوضحت وزارة الداخلية ، أن الطريق الدائري الإقليمي ، يشهد وجودا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم ، بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان.