السيسي يتفقد مشروعات هضبة الجلالة ويلتقي مقاولين ومهندسين (صور)

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، الموافق 7 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، عددا من المشروعات التنموية في منطقة هضبة الجلالة ، ومحطة تحلية المياه العملاقة في هضبة الجلالة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته ، عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين في الشركات الوطنية ، التي تنفذ مشروعات منطقة هضبة الجلالة.

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وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته ، بالجهود المبذولة لإنجاز مشروع هضبة الجلالة ، وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن مشروعات هضبة الجلالة ، يتم تنفيذها بالتنسيق مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية.