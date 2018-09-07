كيف خططت الزراعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية؟

أقرت مديريات الطب البيطري في هيئة الخدمات البيطرية ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عدة إجراءات جديدة خاصة بتنفيذ الحملة القومية الثانية ، لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، إجراءات مديريات الطب البيطري لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ، وهي كما يلي:
1. تبدأ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ، في منتصف شهر سبتمبر الحالي.
2. تُنفذ الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ، على مدار 6 أيام.
3. التأكد من تسجيل البيانات كافة ببطاقة تسجيل الحيوان ، وترقيمه وتحصينه.
4. يبدأ العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء.
5. التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين ، لاشتراك جهات الإدارة المحلية ، سواء كانت «الشرطة ، العمد ، شيوخ البلد ، الخفراء، والمحليات» ، لتوفير الدعم الأمني واللوجيستي.
6. التنسيق مع مسؤولة وزارة الأوقاف والكنائس ، بهدف دعم القائمين على تنفيذ الحملة.
7. تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 ، بشأن تحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين.
8. الانتهاء من كل قرية في اليوم ذاته ، بأكبر عدد من الأطباء.
9. إرسال بيانات التحصين يوميا وأسبوعيا ، عن طريق الموقع الإلكتروني للطب الوقائي.
10. وضع بوستر بحملة التحصين داخل كل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح ، موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان.
11. تطبيق احتياطات الأمان الحيوي لعدم نقل العدوى إن وجدت ، من مكان إلى آخر.
12. التزام أعضاء لجنة التحصين ، بارتداء بالطو وجوانتي معقم وحذاء بلاستيكي ، يتم تنظيفه وتطهيره من منزل إلى آخر مع تغيير الجوانتي.
13. وضع زجاجة اللقاح المفتوحة والتي يتم سحب اللقاح بالسرنجة منها ، محاطة بقطع ثلج في كيس بلاستيك معتم اللون ، حيث إن ارتفاع درجة حرارة اللقاح يؤدي لتعرض اللقاح للتلف.
14. استخدام سرنجة منفصلة لكل لقاح على حدة ، واستخدام السن مرة واحدة لكل حيوان ، وعدم تكرار حقن أكثر من حيوان واحد بالسن ذاته.
15. تنظيم برامج إرشادية وندوات للمربين بأهمية التحصين ، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.
16. توفير المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ، وبينها مهام الأمان الحيوي.
17. ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة في مراحل التداول ، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري ، وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي.
التعليقات