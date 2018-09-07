كيف خططت الزراعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية؟

Advertisements

أقرت مديريات الطب البيطري في هيئة الخدمات البيطرية ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عدة إجراءات جديدة خاصة بتنفيذ الحملة القومية الثانية ، لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، إجراءات مديريات الطب البيطري لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. تبدأ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ، في منتصف شهر سبتمبر الحالي.

2. تُنفذ الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ، على مدار 6 أيام.

3. التأكد من تسجيل البيانات كافة ببطاقة تسجيل الحيوان ، وترقيمه وتحصينه.

4. يبدأ العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء.

5. التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين ، لاشتراك جهات الإدارة المحلية ، سواء كانت «الشرطة ، العمد ، شيوخ البلد ، الخفراء، والمحليات» ، لتوفير الدعم الأمني واللوجيستي.

6. التنسيق مع مسؤولة وزارة الأوقاف والكنائس ، بهدف دعم القائمين على تنفيذ الحملة.

7. تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 ، بشأن تحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين.

8. الانتهاء من كل قرية في اليوم ذاته ، بأكبر عدد من الأطباء.

9. إرسال بيانات التحصين يوميا وأسبوعيا ، عن طريق الموقع الإلكتروني للطب الوقائي.

10. وضع بوستر بحملة التحصين داخل كل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح ، موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان.

11. تطبيق احتياطات الأمان الحيوي لعدم نقل العدوى إن وجدت ، من مكان إلى آخر.

12. التزام أعضاء لجنة التحصين ، بارتداء بالطو وجوانتي معقم وحذاء بلاستيكي ، يتم تنظيفه وتطهيره من منزل إلى آخر مع تغيير الجوانتي.

13. وضع زجاجة اللقاح المفتوحة والتي يتم سحب اللقاح بالسرنجة منها ، محاطة بقطع ثلج في كيس بلاستيك معتم اللون ، حيث إن ارتفاع درجة حرارة اللقاح يؤدي لتعرض اللقاح للتلف.

14. استخدام سرنجة منفصلة لكل لقاح على حدة ، واستخدام السن مرة واحدة لكل حيوان ، وعدم تكرار حقن أكثر من حيوان واحد بالسن ذاته.

15. تنظيم برامج إرشادية وندوات للمربين بأهمية التحصين ، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

16. توفير المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ، وبينها مهام الأمان الحيوي.

17. ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة في مراحل التداول ، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري ، وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي.