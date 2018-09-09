بالفيديو .. تصريحات هامة حول علاج فيروس بي

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صرح رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالبرلمان المصري الدكتور جمال شيحة حيث أعلن “إن فيرس بي كأي مرض له علاج، ولكن ما يعيبه أن المريض به يضطر إلى أخذ علاجه يومياً لعدة سنوات”.

وأكد “إن الدولة تسعى إلى تصنيع علاج لفيروس بي الذي يعالج المريض في مدة لا تزيد عن سنة”، وجاء تلك التصريحات خلال استضافته ببرنامج “نظرة” الذي يتم بث عبر قناة صدى البلد الفضائية، والذي يتم تقديمه مع الإعلامي “حمدي رزق”.

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وأوضح “إن علاج فيروس بي يتم تصنيعه في جمهورية مصر العربية، وهو كاف لشفاء المرضى، ولكن طموحات الدولة تصنيع دواء بديل يتم استخدامه لفترة قصيرة”، وأشار “إن العلاج المنشود يكون متاحاً خلال خمس سنوات”.

وأضاف “إن الدولة المصرية تسعى وبقوة من أجل القضاء على جميع الفيروسات الكبدية فيروس بي وفيروس سي”، وأكد “إن الدولة قد أبهرت العالم في هذا المجال، لأنها حققت نجاحات غير مسبوقة”.

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