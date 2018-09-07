بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في مجال الكهرباء

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الكهرباء ، وهي كما يلي:

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نجحت الدولة في مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي ، حيث نفذت نحو 169 مشروعا بتكلفة إجمالية قدّرت بنحو 308 مليارات جنيه ، ساهمت في زيادة قدرات الشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52 ألف ميجا وات.

نفذت الدولة 17 مشروعا في مجال توليد الكهرباء ، شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية ، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية ، وذلك بإجمالي تكلفة قدّرت بـ23.5 مليار جنيه مصري ، و4.6 مليار دولار و6.96 مليار يورو ، فضلا عن 22 ألف ميجا وات.

وتضمنت المشروعات المنفذة أكبر 3 محطات مركبة لإنتاج الكهرباء ، بقدرات إجمالية وصلت إلى 14 ألفا و400 ميجا وات ، هي محطات «بني سويف ، العاصمة الإدارية ، والبرلس» ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملياران يورو وملياري جنيه مصري ، فضلا عن 4 محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجا وات ، وهي «العين السخنة ، شمال الجيزة ، السويس ، وعتاقة» ، بتكلفة إجمالية بلغت 18.2 مليار جنيه و1.2 مليار دولار.

وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء ، نفذت الدولة 10 محطات غازية بقدرات إجمالية بلغت 4992 ميجاوات ، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3.3 مليار جنيه ، و2.94 مليار دولار ، و242 مليون يورو ، فضلا عن تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي ، بزيادة سعة المحولات 13 ألف م.ف.أ ، وكذلك تدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م.ف.أ ، بتكلفة 43 مليار جنيه ، وزيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار 11ألف كيلو متر ، وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كيلو متر بتكلفة 13.6 مليار جنيه.

وكذلك أنشأت الدولة شبكات توزيع جديدة ، فضلا عن إعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه ، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع ، إضافة إلى إجراء صيانة المحطات القائمة ، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل ، ما ساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.