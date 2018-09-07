بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في مجال النقل

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع النقل ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 383 مشروعا في مجال قطاع الطرق والكباري ، فضلا عن خدمة المشروعات القومية مثل «العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومدينة العلمين الجديدة».

ويقدم قطاع النقل خدمات لنحو 20 مليون راكب يوميا ونقل نحو 450 مليون طن من البضائع سنويا، وتنفيذ 314 مشروعا بإجمالي استثمارات قدّرت بنحو 85 مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كيلومتر بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كيلومتر طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 8.1 مليار جنيه، وتنفيذ 230 عملا صناعيا بين كباري وأنفاق بتكلفة 9.1 مليار جنيه ، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كيلومتر ، و4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة بتكلفة 6.5 مليار جنيه ، وطريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كيلو مترا ، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة ، وطريق بني سويف بالزعفرانة بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

كما نفذت الدولة إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي من طريق (القاهرة / أسيوط) الغربي وحتى طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي، بطول 120 كيلومترا وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وإنشاء طريق (شبرا / بنها) الحر بطول 40 كيلومترا لتخفيف الكثافة المرورية على طريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء المرحلة الثانية من محور روض الفرج عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

وجددت الدولة خطوط السكك الحديدية والمعدات، بإجمالي أطوال 400 كيلومتر تقريبا ، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار وتطوير 1100 مزلقان، ونظم الإشارات لـ1000 مزلقان وتطوير وصيانة 156 محطة، وتم الانتهاء من بعض هذه المشروعات بإجمالي تكلفة قدّرت بنحو 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية 2022.

ووضعت الدولة خطة لاستكمال الخط الثالث للمترو، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع وتطوير الخطين الأول والثاني، وبدء تنفيذ خط القطار المكهرب «مدينة السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة، وبلبيس» ، وجار دراسة إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا – المنشية).

ونفذت الدولة 5 مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بإجمالي 3.9 مليار جنيه، وتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وتطوير 17 قطارا بتكلفة 335 مليون جنيه ، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة في 47 محطة ، و120 جهاز كشف معادن بتكلفة 78 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.

ونفذت الدولة مشروعات بنحو 2.3 مليار جنيه لاستغلال الموقع الجغرافي لمصر، فضلا عن قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي ، وتضمنت المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البريين بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل الركاب لـ167 ألف راكب سنويا بزيادة 55%، وتطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة ، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه ، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ، ليصل إجمالي مساحة موانئ البحر الأحمر لـ1370 ألف متر مسطح بزيادة 63% ، ما يسمح بنقل 3700 ألف راكب سنويا بزيادة 93% ، واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنويا بزيادة 240%.