بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع الصحة

Advertisements

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الصحة ، وهي كما يلي:

Advertisements

نفذت الدولة نحو 247 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه ، شملت الانتهاء من إنشاء وتطوير شامل ، فضلا عن التجهيزات الطبية لـ376 مستشفى على مستوى الجمهورية ، وعلاج نحو 1.4 مليون مريض بفيروس «سي» ، وإجراء مسح طبي شامل لـ5 ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس ، حيث تستهدف الدولة إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في العام 2020.

وانتهت الدولة كذلك ، من تطوير منظومة الإسعاف ، فضلا عن إضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة ، والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.