بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع الصحة

منذ 32 دقيقة أخبار مصر
بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع الصحة
وزارة الصحة والسكان

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الصحة ، وهي كما يلي:

نفذت الدولة نحو 247 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه ، شملت الانتهاء من إنشاء وتطوير شامل ، فضلا عن التجهيزات الطبية لـ376 مستشفى على مستوى الجمهورية ، وعلاج نحو 1.4 مليون مريض بفيروس «سي» ، وإجراء مسح طبي شامل لـ5 ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس ، حيث تستهدف الدولة إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في العام 2020.

وانتهت الدولة كذلك ، من تطوير منظومة الإسعاف ، فضلا عن إضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة ، والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.