بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع الطيران المدني

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الطيران المدني ، وهي كما يلي:

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تسعى الدولة لربط مصر بالشبكة العالمية لقطاع الطيران المدني بصورة مشرفة ، حيث نفذت 54 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 18.2 مليار جنيه ، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة بحجم استثمارات بلغ نحو 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار ، كما تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة ، ومطار البردويل الدولي «المليز» ، ومطار سفنكس الدولي ، وجار تجهيز وتنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر ، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة.

ورفعت الدولة الطاقة الاستيعابية للمباني الجديدة للركاب ، حيث تم تطوير مدارج وإنشاء ممرات خروج ، لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات ، فضلا عن إحلال وتجديد أسطول الشحن الجوي ، بطائرات ذات اقتصاديات تشغيل مرتفعة وإمكانيات طويلة المدى.

وطوّرت وزارة الطيران المدني أنظمة الملاحة الجوية ، ومراكز الأرصاد ونظام الملاحة الجوية ، بإحلال وتطوير أنظمة الرادار وحاسبات المراقبة الجوية ، وذلك بتكلفة بلغت 80.9 مليون جنيه و15.55 مليون يورو ، فضلا عن تطوير المنظومة الأمنية لمباني الركاب لاستكمال تعزيز أمن المطارات ، بتكلفة إجمالية بلغت 384 مليون جنيه و37.3 مليون دولار.

وشملت المنظومة الأمنية كذلك ، تأمين قرى البضائع في المطارات ، وتنفيذ مبنى الركاب بمطار الغردقة في ديسمبر 2014 لاستيعاب 7.5 مليون راكب سنويا ، بتكلفة إجمالية بلغت ملياري جنيه ، فضلا عن صيانة الممرات في ميناء القاهرة الجوي ورفع كفاءتها ، وإنشاء ممرات خروج سريعة في فبراير 2016 ، لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات المستقبلية ، بتكلفة إجمالية بلغت 234 مليون جنيه.