بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع التضامن الاجتماعي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع التضامن الاجتماعي ، وهي كما يلي:

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مشروعات التضامن الاجتماعي لها أهمية خاصة ، حيث إنها على اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

نفدت وزارة التضامن الاجتماعي 80 مشروعا ونشاطا مختلفا ، بقيمة إجمالية بلغت 27.4 مليار جنيه ، موزعة على عدة مجالات ، تشمل «الدعم النقدي المشروط ، والتأمينات الاجتماعية ، الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي ، وبرامج مكافحةالإدمان ، والبرنامج القومي للتغذية المدرسية».

كما نجحت وزارة التضامن الاجتماعي كذلك ، في توفير الدعم النقدي المشروط لـ«منح برنامج تكافل وكرامة» لـ2.3 مليون أسرة ، بقيمة قدرّت بـ18.4 مليار جنيه ، حيث استفاد من قروض برنامج «قرض مستورة» للمرأة المصرية نحو 6 آلاف حالة ، بإجمالي 86.6 مليون جنيه.

وعن طريق مبادرة «سكن كريم» ، انتهت الوزارة من رفع الكفاءة أو مد وصلات مياه شرب أو وصلات صرف صحي لـ22 ألف منزل ، وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 ألف أسرة فقيرة ، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 67 ألف أسرة في يونيو 2018 ، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي للوجبات المدرسية نحو 11.2 مليون طفل بالمدارس الحكومية ومدارس المجتمع ، باعتماد مالي 984 مليون جنيه.