بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع التموين

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع التموبن ، وهي كما يلي:

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وفرت الدولة مخزونا استراتيجيا من المواد التموينية ، حيث توسعت الدولة في مشروعات إنشاء صوامع الغلال والسلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية ، وتم تنفيذ 126 مشروعا بتكلفة 8.83 مليار جنيه ، ما ساهم في تنشيط قطاع التجارة الداخلية ، وانعكس إيجابا على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية ، فضلا عن توفير مخزون آمن من المواد والسلع التموينية.

وتضمنت المشروعات تنفيذ 26 صومعة لتخزين القمح والغلال ، بإجمالي سعة تخزينية 1.5 مليون ، فضلا عن تطوير 105 شون وهناجر ، بينها 93 هنجرا تم تجهيزها بمنظومة بلومبرج الأتوماتيكية ، بتكلفة إجمالية 272 مليون جنيه و28 مليون دولار ، وتطوير الشّون الترابية بإنشاء 82 هنجرا و6 صوامع معدنية سعة 60 ألف طن كل منها ، بتكلفة 261 مليون جنيه ، بهدف الحفاظ على القمح كسلعة استراتيجية.

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، 717 عربة ثلاجة تعمل كمنفذ بيع متنقل لتوفير السلع الغذائية ، وبدأت تنفيذ 4 مناطق تجارية ولوجيستية في الغربية والشرقية والبحيرة ، بتكلفة 1.37 مليار جنيه.

وانتهت الدولة من رفع الطاقة الإنتاجية لمطحني تبارك في بني سويف وبني مزار في المنيا ، من 375 طن في اليوم إلى 660 طن في اليوم ، بتكلفة 181مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة في محافظة الإسماعيلية بتكلفة 15 مليون جنيه.