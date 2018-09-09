الصحة تدرج الاستروكس والفودو ومواد أخرى بجداول المخدرات

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الصحة تدرج الاستروكس والفودو وثلاثة مواد أخرى بجدول المخدرات، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان خلال منتصف شهر أغسطس السابق 2018 عن إدراج الاستروكس والفودو، وثلاثة مواد أخرى بالقسم الثاني للجدول الأول للمخدرات في قانون المخدرات رقم مائة واثنين وثمانين لعام 1960″.

وتهدف هذه الخطوة إلى حظر حمل وتداول وجلب تلك المواد المخدرة ليرتفع عدد “المواد التي قد تم إدراجها على جداول المخدرات إلى أحد عشر مادة”، وقد أضاف المحامي بالنقض والخبير القانوني كمال الإسلامبولي قائلاً “أنه عقب قرار إدراج الاستروكس ضمن جدول المخدرات تكون عقوبة جلب الإعداد والغرامة، والاتجار عقوبتها بالسجن المؤبد أو الإعدام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه”.

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أما بالنسبة إلى عقوبة تعاطي مخدر الاستروكس تصل إلى السجن المشدد، والحد الأدنى للعقوبة تصل إلى 3 سنوات، وهناك أنواع من المخدرات التي يتعاطاها الشباب في عدد من الأحياء الشعبية داخل المحافظات المصري، وغير مدرجة على قوائم المخدرات.

مواد و أدوية يتعاطاها الشباب كمخدرات في الأحياء الشعبية

حقنة الأمتريكس

وتعد “حقنة الأمتريكس” التي يتم استخدامها لعلاج حالات القيء والتي أصبحت مادة إدمان لبعض من الشباب في المناطق والأحياء الشعبية والعشوائيات، وخصوصاً أن سعر تلك الحقنة رخيص وفي متناول الجميع ويصل سعرها حوالي ثمانية جنيهات فقط.

ولم يتم إدراج حقنة الامتريكس ضمن جدول المخدرات، وتتمتع تلك الحقنة بتأثير المخدرات حيث يشعر متعاطوها بالسعادة والنشوة من ثلاثين إلى مائة وثمانين دقيقة، وثم يتحول متعاطي تلك الحقنة إلى حالة من الاكتئاب والحزن مما يضطره إلى أخذ حقنة أخرى.

وفي بعض الحالات تؤدي تلك الحقنة إلى وفاة المدمن بسبب استخدام جرعات كبيرة من حقنة الامتريكس، والتي تؤثر على مراكز معينة في المخ مما يؤدي إلى وفاة المتعاطي.

قطرة مدربيد

ويحظر الصيادلة من الإسراف في تناول قطرة ميدربد، والتي يتم استخدامها كموسع لقاع العين خلال إجراءات “العمليات الجراحية في العين” وبسبب رخص ثمنها، حيث يقدر سعرها بحوالي ثمانية عشر جنيهاً.

ويقوم بعض المدمنين بخلط حقنة ميدربد ببعض من المواد الأخرى وحقنها “بالشريان الوريدي” مما يؤدي إلى تخدير الجسم بشكل تام، وتؤدي إلى حدوث الوفاة بسبب تعاطيها.

أدوية الكحة والبرد

وهناك عدد من أطفال الشوارع، وكذلك المراهقين يتناولون الأدوية الطبيعية الخاصة بمرض الكحة البرد بشكل دائم، مما يؤدي إلى إدمانها مع مرور الوقت.

عقار البريجابلين

يستخدم عقار البريجابلين كعلاج للأعصاب، حيث يضم حوالي ثلاثين نوع، ومائتين منتج من الأدوية يتم بيعهم بشكل طبيعي داخل جميع الصيدليات حيث أنها غير مدرجة في جدول المخدرات ويتم استخدامه من قبل المدمنين والمتعاطين على أنها بديل “الترامادول” بسبب رخص ثمنه.

أدوية متنوعة أخرى

وقد حذر الصيادلة من تعاطي بعض العقاقير من قبل بعض الشباب المدمنين، مثل “عقار ريلاكس، وومالتي ريلاكس، واليرجيل، وسبازمو رست، و أميجران، نوميجران، برونكوفين، واناللرج”.

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