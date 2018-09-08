تطوير المدن الشبابية و4 آلاف ملعب.. أبرز إنجازات الشباب والرياضة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الشباب والرياضة ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 59 مشروعا بتكلفة نحو 4.7 مليار جنيه ، شملت تطوير 4 آلاف ملعب ومركز شباب ، بإنشاء ملاعب خماسية وقانونية ، وإنشاء حمامات سباحة تدريبية ، وتطوير بيوت شباب لاستقبال الشباب في المحافل المختلفة. فضلا عن رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعلم المدني بتكلفة 4.7 مليار جنيه.

كما نفذت الدولة كذلك 2861 ملعبا ، بإجمالي تكلفة 1.8 مليار جنيه ، وإنشاء واستكمال وتطوير المدن الشبابية بإجمالي تكلفة 480.2 مليون جنيه ، وتطوير 246 مركز شباب بينها 169 في القرى الأكثر احتياجا بتكلفة 460 مليون جنيه ، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وصندوق تحيا مصر.

وانتهت الدولة من إنشاء صالات مغطاة بتكلفة 392 مليون جنيه ، وإنشاء مراكز للتنمية الشاملة بتكلفة 334 مليون جنيه ، وإنشاء 44 حمام سباحة بتكلفة 220 مليون جنيه ، وإنشاء 19 مركز شباب في القرى ذات الكثافة السكانية بتكلفة 56.7 مليون جنيه ، وتطوير 5 بيوت شباب بتكلفة 12 مليون جنيه ، وإنشاء واستكمال وتطوير المدن الشبابية ، في شرم الشيخ وبورسعيد والغردقة وأبوقير وأسوان وبورسعيد والأقصر.