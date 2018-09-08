شاكر: تراجع في شكاوى أخطاء فواتير الكهرباء وإذا ثبت وجود قراءة عشوائية “ما تدفعش”

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تراجع نسبة الشكاوى في أخطاء الفواتير عما كانت عليه السابق، موضحا: «إذا ثبت للمواطن وجود قراءات عشوائية في الفواتير أو أخطاء بشكل عام أقول له ما تدفعش وحقك هتاخده».

وخلال تصريحات صحفية، ذكر وزير الكهرباء، إن سبب التراجع في نِسَب أخطاء الفواتير يرجع إلى الحرص الشديد من شركات التوزيع على مراجعة كل الفواتير الصادرة قبل طبعها للمواطنين، مع تكثيف مراكز الإصدار وتطوير تكنولوجيا الحاسب الآلي في عمليات الطباعة.

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وأوضح الوزير أنه بلا شك كان للعدادات مسبقة الدفع دور كبير في تقليل مشكلات أخطاء الفواتير، لأنها لا تحتاج إلى كشاف ومحصل، وتعرض بيانات الاستخدام أمام المشترك دون تدخل من أحد.

وحول ما أثير عن بعض الأعطال في هذه العدادات قال وزير الكهرباء إن من الطبيعي حدوث أخطاء ولكنها قليلة، كما أنها ليست أعطالا، فربما خطأ في الشبكة والسيستم، ويتم إصلاحه بكل سهولة، موضحا أن هذه العدادات أثبتت جدارتها بشكل كبير.