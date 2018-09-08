حماية طبقة الأوزون وإدارة المخلفات.. أبرز إنجازات البيئة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع البيئة ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 39 مشروعا وبرنامجا ، بإجمالي تكلفة 7.186 مليار جنيه ، بهدف خفض عدد المنشآت ذات الصرف المباشر على نهر النيل ، وحماية طبقة الأوزون عبر التطبيق الفعلي لنظم إدارة الطاقة ، فضلا عن تطوير منظومة جديدة لإدارة المخلفات البلدية ، وتطوير برامج الرصد البيئي وزيادة عدد محطات الرصد.

وشملت جهود وزارة البيئة ، تحسين نوعية مياه الصرف الصناعي ، عن طريق تطوير وحدة الاستخلاص باستخدام مذيب NMP ، بدلا من الفينول في شركة العامرية لتكرير البترول بتكلفة 563 مليون جنيه ، وتنفيذ برنامج رصد الانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وربطها بالشبكة القومية لجهاز شؤون البيئة ، للحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية المهمة بتكلفة 12.17 مليون جنيه.

كما نفذت وزارة البيئة مشروع إعادة استرجاع مياه الصرف الصناعي ، بعد معالجتها في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتكلفة 225 مليون جنيه ، فضلا عن إنشاء مصنع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي في مدينة السادات بتكلفة 146 مليون جنيه.

وتضمنت جهود وزارة البيئة كذلك ، تنفيذ 110 مشروعا بيئيا في 97 شركة بإقليمي الدلتا والصعيد ، ما ساهم في خفض أحمال تلوث الهواء والماء والمخلفات الصلبة بتكلفة 100 مليون يورو ، وإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات في العدوة بمحافظة المنيا بتكلفة 32 مليون جنيه ، ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية في الإسكندرية بتكلفة 172 مليون جنيه ، وتدوير المخلفات الزراعية وقش الأرز كبرنامج سنوي في 6 محافظات بإجمالي 206.3 مليون جنيه ، ودعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي في المنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والعام بتكلفة 175 مليون دولار.