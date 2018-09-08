استرداد 6.7 مليار جنيه في قضايا الكسب غير المشروع.. أبرز إنجازات العدل في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

منذ 54 دقيقة أخبار مصر
استرداد 6.7 مليار جنيه في قضايا الكسب غير المشروع.. أبرز إنجازات العدل في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي
وزارة العدل المصرية

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع العدل ، وهي كما يلي:

نفذت الدولة 40 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 885 مليون جنيه ، حيث تضمنت هذه المشروعات إنشاء وافتتاح 139 مكتب توثيق ، بما يعادل 6.3 ضعف الفترة السابقة ، فضلا عن ميكنة 58 مكتب توثيق ، بما يعادل 2.4 ضعف الفترة السابقة ، كما تم توريد 3.3 مليار جنيه ، بنسبة زيادة قدّرت بـ59% عن الفترة السابقة.

وانتهت الدولة كذلك من ترميم ورفع كفاءة 27 محكمة ، وإنشاء 17 محكمة جديدة ، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز إلى 65% ، كما تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية ، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام في الإسكندرية وسوهاج ، فضلا عن تخصيص إدارات خبراء في المحاكم الابتدائية والاقتصادية ، وإنجاز القضايا الواردة لأقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 98%.

وعن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع ، فقد بلغت نحو 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% ، مقارنة بالفترة السابقة ، فضلا عن استرداد نحو 6.7 مليار جنيه تطبيقا لقانوني التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والتصالح في العدوان على المال العام ، واسترداد قطعة أرض مبان بمساحة 360 فدان بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه.

وزادت أعداد المحاكم المميكنة لـ143 محكمة ، بنسبة زيادة 51% مقارنة بالفترة السابقة ، وإعداد تطبيق «التقاضي الموحد» لتلافى عيوب التطبيقات القديمة ، ونشر البرنامج في 66 محكمة ، وإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لسرعة الانتهاء من التحقيقات في مخالفات الاستثمار.