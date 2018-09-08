استرداد 6.7 مليار جنيه في قضايا الكسب غير المشروع.. أبرز إنجازات العدل في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع العدل ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 40 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 885 مليون جنيه ، حيث تضمنت هذه المشروعات إنشاء وافتتاح 139 مكتب توثيق ، بما يعادل 6.3 ضعف الفترة السابقة ، فضلا عن ميكنة 58 مكتب توثيق ، بما يعادل 2.4 ضعف الفترة السابقة ، كما تم توريد 3.3 مليار جنيه ، بنسبة زيادة قدّرت بـ59% عن الفترة السابقة.

وانتهت الدولة كذلك من ترميم ورفع كفاءة 27 محكمة ، وإنشاء 17 محكمة جديدة ، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز إلى 65% ، كما تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية ، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام في الإسكندرية وسوهاج ، فضلا عن تخصيص إدارات خبراء في المحاكم الابتدائية والاقتصادية ، وإنجاز القضايا الواردة لأقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 98%.

وعن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع ، فقد بلغت نحو 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% ، مقارنة بالفترة السابقة ، فضلا عن استرداد نحو 6.7 مليار جنيه تطبيقا لقانوني التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والتصالح في العدوان على المال العام ، واسترداد قطعة أرض مبان بمساحة 360 فدان بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه.

وزادت أعداد المحاكم المميكنة لـ143 محكمة ، بنسبة زيادة 51% مقارنة بالفترة السابقة ، وإعداد تطبيق «التقاضي الموحد» لتلافى عيوب التطبيقات القديمة ، ونشر البرنامج في 66 محكمة ، وإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لسرعة الانتهاء من التحقيقات في مخالفات الاستثمار.