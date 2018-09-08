دار الوثائق وتطوير المسرح القومي.. أبرز إنجازات الثقافة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

منذ 51 دقيقة أخبار مصر
دار الوثائق وتطوير المسرح القومي.. أبرز إنجازات الثقافة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الثقافة ، وهي كما يلي:

رفعت الدولة كفاءة المؤسسات الثقافية ، فضلا عن تفعيل تكنولوجيا المعلومات في إدارة أنشطتها ، عن طريق تنفيذ 72 مشروع إنشاء وتطوير بإجمالي تكلفة 838.3 مليون جنيه ، فضلا عن تنظيم 19 ألف نشاط ثقافي محلي ودولي ، وحصول أكثر من 68 ألف كتاب على رقم إيداع ، وإنشاء مبنى دار الوثائق الجديد في للفسطاط بتكلفة 110 ملايين جنيه ، وترميم وإعادة تأهيل المسرح القومي بتكلفة 105 ملايين جنيه.

وانتهت الدولة كذلك من إنشاء وتطوير 14 بيت ثقافة بتكلفة 191.3 مليون جنيه ، وإنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة 72.2 مليون جنيه ، وترميم وتطوير قصر عائشة فهمي في الزمالك بتكلفة 25.8 مليون جنيه.