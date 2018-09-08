دار الوثائق وتطوير المسرح القومي.. أبرز إنجازات الثقافة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الثقافة ، وهي كما يلي:

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رفعت الدولة كفاءة المؤسسات الثقافية ، فضلا عن تفعيل تكنولوجيا المعلومات في إدارة أنشطتها ، عن طريق تنفيذ 72 مشروع إنشاء وتطوير بإجمالي تكلفة 838.3 مليون جنيه ، فضلا عن تنظيم 19 ألف نشاط ثقافي محلي ودولي ، وحصول أكثر من 68 ألف كتاب على رقم إيداع ، وإنشاء مبنى دار الوثائق الجديد في للفسطاط بتكلفة 110 ملايين جنيه ، وترميم وإعادة تأهيل المسرح القومي بتكلفة 105 ملايين جنيه.

وانتهت الدولة كذلك من إنشاء وتطوير 14 بيت ثقافة بتكلفة 191.3 مليون جنيه ، وإنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة 72.2 مليون جنيه ، وترميم وتطوير قصر عائشة فهمي في الزمالك بتكلفة 25.8 مليون جنيه.