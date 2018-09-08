المتحف المصري الكبير وإعمار «الفن الإسلامي».. أبرز إنجازات الآثار في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

منذ 46 دقيقة أخبار مصر
المتحف المصري الكبير وإعمار «الفن الإسلامي».. أبرز إنجازات الآثار في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي
مخطط المتحف المصري الكبير

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الآثار ، وهي كما يلي:

نفذت الدولة الكثير من المشروعات أبرزها المتحف المصري الكبير ، فضلا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا وعددها 59 مشروعا ، بإجمالي تكلفة قدّرت بنحو 20 مليار جنيه.

كما انتهت الدولة من المرحلة الأولى وقاعة العرض المؤقتة لمشروع «المتحف القومي للحضارة المصرية» بتكلفة 378 مليون جنيه ، فضلا عن إعادة إعمار متحف الفن الإسلامي في باب الخلق بتكلفة 57 مليون جنيه ، وتنفيذ متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية بتكلفة 41 مليون جنيه ، ومتحف قصر المنيل بتكلفة 63 مليون جنيه.

ونفذت الدولة كذلك 4 متاحف قومية في محافظات مطروح وسوهاج والسويس والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 384 مليون جنيه ، وانتهت من ترميم متحفي ملوي وتل بسطا ، ومتحف كهف روميل في مطروح بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ، كما تم تطوير المنطقة الأثرية في هضبة الأهرامات بتكلفة 541 مليون جنيه ، وتطوير موقع التراث العالمي في دهشور ، ومنطقتي آثار ميت رهينة وسقارة بتكلفة 59 مليون جنيه و500 ألف يورو.

وانتهت الدولة كذلك من تنفيذ أعمال إضاءة معبد الأقصر وإنارة الرامسيوم ، و3 مقابر في وادي الملوك بتكلفة 2.24 مليون يورو ، كما تم افتتاح قطاعات من طريق الكباش بتكلفة 60 مليون جنيه ، وترميم 9 مساجد تاريخية بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.