المتحف المصري الكبير وإعمار «الفن الإسلامي».. أبرز إنجازات الآثار في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الآثار ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة الكثير من المشروعات أبرزها المتحف المصري الكبير ، فضلا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا وعددها 59 مشروعا ، بإجمالي تكلفة قدّرت بنحو 20 مليار جنيه.

كما انتهت الدولة من المرحلة الأولى وقاعة العرض المؤقتة لمشروع «المتحف القومي للحضارة المصرية» بتكلفة 378 مليون جنيه ، فضلا عن إعادة إعمار متحف الفن الإسلامي في باب الخلق بتكلفة 57 مليون جنيه ، وتنفيذ متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية بتكلفة 41 مليون جنيه ، ومتحف قصر المنيل بتكلفة 63 مليون جنيه.

ونفذت الدولة كذلك 4 متاحف قومية في محافظات مطروح وسوهاج والسويس والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 384 مليون جنيه ، وانتهت من ترميم متحفي ملوي وتل بسطا ، ومتحف كهف روميل في مطروح بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ، كما تم تطوير المنطقة الأثرية في هضبة الأهرامات بتكلفة 541 مليون جنيه ، وتطوير موقع التراث العالمي في دهشور ، ومنطقتي آثار ميت رهينة وسقارة بتكلفة 59 مليون جنيه و500 ألف يورو.

وانتهت الدولة كذلك من تنفيذ أعمال إضاءة معبد الأقصر وإنارة الرامسيوم ، و3 مقابر في وادي الملوك بتكلفة 2.24 مليون يورو ، كما تم افتتاح قطاعات من طريق الكباش بتكلفة 60 مليون جنيه ، وترميم 9 مساجد تاريخية بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.