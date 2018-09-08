بركة غليون وصوامع القمح.. أبرز إنجازات الزراعة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الزراعة ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 75 مشروعا بتكلفة نحو 17.5 مليار جنيه ، شملت استصلاح أراض وتحسين كفاءة الري الحقلي ، لترشيد استهلاك المياه وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء صوامع وهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

وتضمنت المشروعات المنفذة تطوير الري الحقلي لمساحة 100 ألف فدان ، في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بتكلفة 243 مليون دولار ، لتحسين كفاءة الري الحقلي وتوفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية ، فضلا عن استصلاح 15 ألف فدان في مركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 381 مليون جنيه ، لتوسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات جديدة.

ونفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدة مشروعات في قطاع الزراعة ، أهمها تسمين حيواني بتكلفة 1.7 مليار جنيه و103 مليون دولار و53 مليون يورو ، وتنمية الثروة الحيوانية بتسمين 200 ألف رأس ماشية بتكلفة 1.2 مليار جنيه ، وإنشاء 186 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بتكلفة 642 مليون جنيه ، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بتكلفة مليار جنيه و12.855 مليون دولار ، ويشمل 1359 حوضا وترع ومصارف بإجمالي أطوال 107 كيلو أمتار.