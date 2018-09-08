بركة غليون وصوامع القمح.. أبرز إنجازات الزراعة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

منذ 22 دقيقة أخبار مصر
بركة غليون وصوامع القمح.. أبرز إنجازات الزراعة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي
مشروع بركة الغليون

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الزراعة ، وهي كما يلي:

نفذت الدولة 75 مشروعا بتكلفة نحو 17.5 مليار جنيه ، شملت استصلاح أراض وتحسين كفاءة الري الحقلي ، لترشيد استهلاك المياه وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء صوامع وهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

وتضمنت المشروعات المنفذة تطوير الري الحقلي لمساحة 100 ألف فدان ، في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بتكلفة 243 مليون دولار ، لتحسين كفاءة الري الحقلي وتوفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية ، فضلا عن استصلاح 15 ألف فدان في مركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 381 مليون جنيه ، لتوسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات جديدة.

ونفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدة مشروعات في قطاع الزراعة ، أهمها تسمين حيواني بتكلفة 1.7 مليار جنيه و103 مليون دولار و53 مليون يورو ، وتنمية الثروة الحيوانية بتسمين 200 ألف رأس ماشية بتكلفة 1.2 مليار جنيه ، وإنشاء 186 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بتكلفة 642 مليون جنيه ، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بتكلفة مليار جنيه و12.855 مليون دولار ، ويشمل 1359 حوضا وترع ومصارف بإجمالي أطوال 107 كيلو أمتار.

 