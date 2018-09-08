ضبط 992 بؤرة إرهابية وخفض معدلات الجريمة.. إنجازات الداخلية في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الداخلية ، وهي كما يلي:

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انتهت الدولة من تنفيذ 104 مشروعات بتكلفة إجمالية 3.39 مليار جنيه ، حيث تم إنشاء مقر جديد لوزارة الداخلية في القاهرة الجديدة ، بهدف توفير الاحتياجات الفنية المطلوبة للضباط والعاملين في الوزارة ، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة ، فضلا عن حل المشكلة المرورية في منطقة وسط البلد بعد نقل الديوان القديم

وأنشأت الدولة كذلك ، مجمع شرطة حلايب لخدمة أهالي المنطقة ، وتعزيز الوجود الشرطي في المناطق الحدودية ، فضلا عن إنشاء المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة لرفع كفاءة الضباط والعاملين ، لمساعدتهم على أداء مهامهم بشكل أفضل ، كما تم تطوير ورفع كفاءة الأقسام ، وإنشاء 830 منفذا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأسفرت جهود الشرطة عن خفض معدلات الجريمة وانحسار معدل الضربات الإرهابية ، حيث ضبطت الداخلية نحو 992 بؤرة إرهابية ، وشهد العام 2017 وحده ، استهداف نحو 6592 من المناطق الخطرة ، وضبط نحو 129 ألف قطعة سلاح.