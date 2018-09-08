“حماية المستهلك” يطلق مبادرة شهرية بعنوان “اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين”

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سعيا منه وحرصا على تقديم أفضل خدمة للمواطن والمساهمة في حل الصعوبات والمشاكل التي من الممكن أن تواجه جمهور المستهلكين، يعلن جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق مبادرة مستمرة شهريا لحل شكاوى المواطنين يوم الإثنين، الثاني من كل شهر، تحت عنوان “اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين”، بمشاركة كافة الشركات والكيانات والجهات المعنية والأطراف في حل شكاوى المنظومة الاستهلاكية، إضافة إلى دور الجهاز للتفاعل مع شكاوى المواطنين على مدار الشهر.

ولفت اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن كافة العاملين مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك هي رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، وأن العمل بالجهاز بفكر وآليات غير تقليدية هو من أساس النجاح وتقديم خدمة متميزة تحقق رضاء المواطنين.

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وناشد “عبدالمعطي”، المواطنين ممن لديهم أي شكاوى، أن يتواصلوا عن طريق آليات التواصل المختلفة وعلى رقم “الواتس آب” “01281661880” متضمنا شكواه والمستندات المؤيدة لها؛ حيث سيعمل فريق العمل على حلها.

ومن جانبه، أكد اللواء راضي عبدالمعطي، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل مايخل بحقوقهم الاستهلاكية.

وأضاف أن الجهاز مستعد لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية باعتبارهم وسائل فاعلة تنقل نبض الشارع ومشكلاته، موضحًا أن فاعليات اليوم المفتوح خلال هذا الشهر ستكون يوم الإثنين 10/9 الجاري.

وأوضح عبدالمعطي، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من المتجر.