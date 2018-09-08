“مصر للطيران” تطرح خصم يصل إلى 50% على رحلاتها لأسيا وأفريقيا وأوربا

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أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن طرحها تخفيضًا يصل إلى 40% على جميع نقاطها في إفريقيا على درجة رجال الأعمال في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من الآن، وحتى 30 سبتمبر الجاري، والاستمتاع بتجربة السفر على طائرات الشركة حتى 15 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى تخفيض 30% على رحلات بيروت، و20% على رحلات عمان في حال شراء التذاكر حتى 16 سبتمبر، والسفر من 1 أكتوبر 2018 حتى 15 يناير 2019.

كذلك طرحت الشركة تخفيضًا وصل لـ 25% على رحلات مومباي في حالة شراء العملاء التذاكر حتى 30 سبتمبر، والسفر من 11 سبتمبر وحتى 10 ديسمبر، وتخفيض 50% على رحلات بانكجوك وبكين في حال شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر، والسفر من 14 سبتمبر 2018 حتى 15 إبريل 2019، هذا بخلاف تخفيض 45% على الدرجة السياحية، و30% على درجة رجال الأعمال إلى العديد من النقاط في أوروبا، وشراء التذاكر يمتد حتى 20 سبتمبر، والسفر من 17 سبتمبر وحتى 30 نوڤمبر.

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كذلك وفرت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العديد من التخفيضات الأخرى التي تقدمها مصر للطيران من نقاطها حول العالم، والتي تصل إلى 40% على درجة رجال الأعمال.