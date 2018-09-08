تعرف على تسهيلات “الداخلية” لاستخراج جوازات السفر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

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تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية لمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية .

قامت أقسام جوازات ( السويس ، الجيزة ، ديوان عام المصلحة)، باستقبال عدد من المواطنين جميعهم من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

كذلك استقبلت أقسام جوازات (إدارة الإسكندرية، بنها، شبرا الخيمة، دكرنس، بيلا، أسيوط، 6 أكتوبر، حدائق القبة) وبديوان عام الإدارة بإدارات وأقسام (الوثائق، البحث الجنائي، الإقامة، الجنسية، المراقبة والتسجيل، القنصليات، ضابط الاتصال)، عدد من المواطنين جميعهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

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وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.