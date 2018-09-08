النقل: إطلاق التيار الكهربائى فى محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث لاختباره

Advertisements

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن إطلاق التيار الكهربائى فى بعض محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث والتي يجرى الآن عمليات الأختبار بها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من بعض المحطات، ولم يتبق فيها إلا 8% فقط تتمثل فى اختبار الإشارات والتغذية الكهربية،وتابع: “كافة محطات الخط الثالث بها مصاعد كهربائية للتخفيف على المواطنين، وتكييف كامل لكل محطة من المحطات”.

كان هذا خلال مداخلة “عرفات”، مساء اليوم السبت، الموافق 8 سبتمبر، مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتى”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، والتي أكد فيها أن اختبار الإشارات من أهم الأشياء فى اعمال مترو الأنفاق، لافتاً إلى أن محطة التحكم المركزى للخط الثالث متواجدة بمحطة رمسيس، وتابع: “الكنترول بنربطه كله مع بعضه ونجرى تجارب حتى نعلن أننا مستعدون 100%”.

Advertisements

ومن ناحيته، قال حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة ضمن مشروع الخط الثالث للمترو، في منتصف الشهر المقبل، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم افتتاح هذا الجزء قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف في تصريحات إعلامية سابقة لليوم، أن الجزء الأول سوف يشمل 4 محطات، وهي هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادي الشمس، مضيفًا أن الجزء الثاني يبدأ من شارع جسر السويس وصولًا إلى محطة عدلي منصور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن المرحلة الثالثة من الخط نفسه تبدأ من محطة العتبة متجهة نحو الكيت كات والمهندسين، متابعًا: «وهذه المرحلة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول يشمل من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات، ثم ينقسم المترو إلى قسمين، الأول يتجه إلى إمبابة، والثاني يتجه إلى جامعة الدول، ثم بولاق الدكرور، ليتم الربط مع الخط الثاني عند محطة جامعة القاهرة».

وأشار توفيق إلى أن وزارة النقل تخطط لعدة افتتاحات خلال السنوات المقبلة، بصورة سنوية، مستطردًا أن هذا العام سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة التابعة للخط الثالث، ونهاية السنة المقبلة سيتم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة نفسها.

واستطرد قائلًا: «إن عام 2020 سيشهد بدء تشغيل القطار الكهربائي، ونوفمبر 2021 سيشهد تشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث، وفي يونيو 2022 سيتم تشغيل الجزء الثاني، ونوفمبر 2022 سيشهد تشغيل الجزء الثالث»، مضيفًا أن الخط الثالث تكلف وحده حوالي 103 مليارات جنيه.