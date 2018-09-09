الأزهر الشريف يطلق حملة “وعاشروهن بالمعروف” للحد من نسب الطلاق في مصر

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“وعاشروهن بالمعروف” حملة قام الأزهر الشريف بإطلاقها للحد من نسب الطلاق في مصر، وذلك بعد أن تزايدت النسبة في الآونة الأخيرة ، حيث أثبتت الإحصائيات الرسمية أن نسبة ارتفاع الطلاق في مصر قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً، وهذا ما جعل الأزهر الشريف يطلق هذه الحملة.

حيث أعلن الأزهر الشريف خلال بيانٍ له عن إطلاق مركز الأزهر الإعلامي، والمركز العالمي للفتوى الإلكترونية عن حملة “وعاشروهن بالمعروف” والتي إلى توعية الناس لأسباب الطلاق والمخاطر التي تترتب على هذا القرار، والتطرق إلى طرق علاج بالإضافة إلى دعم الحملة بعدد من الفيديوهات القصيرة التي تسعى إلى الحد من الطلاق.

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ووجه الدكتور “أحمد الطيب” الذي يشغل منصب شيخ الأزهر الشريف خلال حملة “وعاشروهن بالمعروف” كلمة مطالباً فريق الحملة النزول إلى أرض الواقع، وأن يبحثوا عن أهم الحلول الفعالة للحد من هذه الظاهرة، وقد حققت الحملة نتائج جيدة حيث استطاعت أن تنقذ حوالي 350 أسرة قبل أن يحدث الطلاق.

جدير بالذكر فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسب الطلاق، هذا مقارنةً بحالات الزواج خلال عام 2017، حيث كانت أغلب القضايا خلال هذه الفترة بسبب الخلع، حيث بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية خلال عام 2017 حوالي 9364 حكماً، وسجلت نسب الطلاق خلال عام 2016 حوالي 6305 حالة طلاق بزيادة حوالي 48.5% من إجمالي الأحكام.

ويري العديد من الأشخاص أن أسباب ارتفاع حالات الطلاق يرجع إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي أشرف عليه صندوق النقد الدولي والذي تم تطبيقه في مصر خلال عام 2016، هذا بجانب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، وأحوال المعيشة بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة.

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