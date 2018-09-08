كيف استعدت الأقصر للسيول والعواصف الترابية؟

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رفعت محافظة الأقصر حالة الاستعداد والطوارئ في مرافقها الحيوية بمدن وقرى ونجوع المحافظة ، استعدادا لأي تقلبات أو عواصف ترابية أو تغيرات مناخية محتملة ، حيث وجّه سكرتير عام محافظة الأقصر والمتحدث الإعلامي باسمها ، اللواء حاتم زين العابدين ، باتخاذ كل ما يلزم وقائيا لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ عنهم.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، استعدادات محافظة الأقصر للتغيرات المناخية المتوقعة ، وهي كما يلي:

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1. رفع مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث الأقصر ، حالة الطوارئ والاستعداد المكثف في المحافظة.

2. اتخذت الأقصر عدة إجراءات للتعامل مع العاصفة الترابية والتغيرات المناخية ، المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة.

3. ظهرت عواصف ترابية في مدينة إسنا جنوبي الأقصر ، ولكن بصورة طفيفة.

4. شكّلت محافظة الأقصر غرفة عمليات رئيسية ، تكون منعقدة على مدار الأيام المقبلة.

5. رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى في ربوعها ، عن طريق التنسيق مع المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة.

6. تم توجيه رؤساء المدن والمراكز ، بضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأي طارئ في حينه.

7. المتابعة مع الحماية المدنية والمطافئ ، بهدف التعامل مع أي حرائق قد تنتج عن حركة الرياح.

8. التنسيق مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف للتدخل الفوري فور حدوث أي مشكلة.

9. تم التأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى محافظة الأقصر.

10. تقرر نشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف ، إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور.

11. أعلنت محافظة الأقصر استعدادها ، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

12. نسّقت محافظة الأقصر مع مديريات الري والإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية.

13. بدأن محافظة الأقصر تشكيل لجان وفرق مهيئة للتدخل السريع ، حال حدوث أي طارئ قد يؤدي لوقف حركة الملاحة النهرية للبواخر والمراكب الشراعية ، والدهبيات الخاصة بالرحلات السياحية.

14. الإجراءات الاحترازية والاستباقية ، جاءت بناء على توجيهات المستشار مصطفى محمد ألهم خالد ، محافظ الأقصر الجديد.

15. غرفة العمليات منعقدة على مدار 24 ساعة ، لتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 2374903.