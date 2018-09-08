تعرف على مهام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

Advertisements

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، برئاسة اللواء محسن مأمون حجازي ، واحدة من أهم الهيئات الخدمية في القاهرة ، حيث إنها المسؤول الأول عن نظافة شوارع القاهرة ، ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة ، لما لها من احتكاك مباشر بالشارع.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 9 معلومات عن مهام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. جمع القمامة والمخلفات من مصادرها المختلفة ، ونقلها إلى الأماكن المحددة لتجميعها ثم التخلص منها.

2. إنشاء وإدارة مصانع بهدف تحويل القمامة إلى سماد عضوي.

3. إجراء إصلاحات عاجلة في الشوارع والطرق ، حتى ينتهي المرفق المختص من إجراء الإصلاحات اللازمة.

4. اتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة ، لإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر في الشوارع.

5. العناية بالحدائق العامة وغرس الأشجار في الميادين والشوارع والطرق.

6. توفير عمالة مدربة على أعمال النظافة ، وتدبير الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة.

7. إنشاء حدائق عامة خاصة بمحافظة القاهرة في جميع المناطق.

8. تتولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، أعمال الإنارة العامة في الأعمدة بشوارع القاهرة المختلفة.

9. الإنقاذ المركزي في حالات الإزالات والكوارث ، مثل انهيار المنازل ورفع الأنقاض.