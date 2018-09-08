7 ملفات مهمة على طاولة «نقل النواب» في دور الانعقاد الرابع.. تعرف عليها

يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لمناقشة ملفات مهمة في قطاع النقل والمواصلات ، في دور الانعقاد الرابع ، وذلك حسب ما قال رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب ، هشام عبد الواحد.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن ملفات قطاع النقل والمواصلات ، المقرر أن يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع ، وهي كما يلي:
1. ينظم مجلس النواب زيارة ميدانية إلى الموانئ البرية في محافظتي الإسكندرية ودمياط ، ومدينة الدخيلة البرية.
2. ينتهي مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع ، من قانون الملاحة الداخلية ، وذلك بحضور الحكومة المصرية.
3. تجتمع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب. لبحث الشكل النهائي للائحة قانون تنظيم شركتي «أوبر» و«كريم».
4. متابعة تطوير هيئة السكة الحديد ، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.
5. متابعة تنفيذ المشروعات القومية للطرق.
6. مناقشة التطورات الجديدة المتعلقة بهيئة قناة السويس.
7. دعم الحكومة في تنفيذ الطريق البري ، المقرر أن يربط مصر بالسودان.
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