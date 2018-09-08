تعرف على خطة وزارة الصحة للقضاء على فيروس «إيدز»

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بدأت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، وضع خطة للقضاء على فيروس نقص المناعة «إيدز» ، كما تتضمن الخطة توفير العلاج اللازم للمرضى.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي. كل ما تريد معرفته عن نشر التوعية بمرض «الإيدز» ، وطرق التخلص منه ، وكيفية تقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين به ، وهي كما يلي:

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1. وضع وزارة الصحة والسكان خطة للقضاء على مرض «الإيدز» بحلول العام 2030 ، وذلك تحت شعار «الصحة للجميع – منع الوصم بالمرافق الصحية» ، حيث وضعت الوزارة العديد من الخطط ، بهدف تقليل معدلات الإصابة بفيروس إيدز ، حتى القضاء عليه بحلول العام 2030.

2. انخفض معدل الإصابة بمرض الإيدز العام الحالي لأقل من 0.02% ، ما يعد من أقل المعدلات في دول العالم ، بناءً على البيانات الرسمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للإيدز.

3. تهتم وزارة الصحة والسكان بمكافحة العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لمرض الإيدز ، فضلا عن تقديم الرعاية للمصابين بهذا الفيروس.

4. تتضمن خطة وزارة الصحة والسكان للقضاء على فيروس الإيدز عدة محاور ، تتركز في توفير الفحص لأكبر عدد من المواطنين ، للكشف عن الاشخاص الذين تعرضوا لخطر العدوى ولم يجروا الفحص المعملي ، ثم ربط المصابين بمنظومة المتابعة المعملية ، وتقديم العلاج للمرضى ، فضلا عن دعم الانتظام على العلاج للتحكم وتثبيط النشاط الفيروسي.

5. وفّر البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، العلاج بالأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري ، بمعدل تغطية 100% للمتعايشين المسجلين ، عن طريق 15 مركزا متخصصا ، فضلا عن خدمات الرعاية الطبية الإكلينيكية المتخصصة ، وتوفير العلاج لمن يحتاجه من المرضى بالمجان.

6. نجح برنامج وقاية الطفل من الأم المصابة بفيروس الإيدز ، في تحقيق نسبة 100% من الوقاية للأطفال المولولدين من الأمهات المصابات ، اللاتي تلقين الحزمة الوقائية ، كما يتوسع البرنامج في توفير الفحص المعملي للفيروس للسيدات الحوامل المترددات على مراكز صحة الأم والطفل الحكومية في سرية تامة ، بهدف تشجيع السيدات على معرفة المعلومات الصحيحة ورفع الوعى الوقائي لديهن.

7. تقدم خدمات المشورة والفحص الاختياري لفيروس نقص المناعة البشري «الإيدز» ، من خلال 24 مركزا في 18 محافظة على مستوى الجمهورية ، حيث يتم توفير فحوصات المتابعة الدورية للمصابين في جميع المحافظات ، مثل الحمل الفيروسي PCR ، والعد المناعي CD4 ، عن طريق 14 مركزا للرعاية الإكلينيكية والمتابعة ، ومركز خاص باللاجئين ، فضلا عن توفير خدمة الفحص في المرافق التي تقدم خدمات صحية ذات صلة ، مثل مستشفيات الحميات والصدر والدرن ، ومراكز تأهيل المخدرات ، وبعض مراكز الرعاية الأساسية ورعاية الحوامل وغيرها.