كيف استعدت وزارة الكهرباء لمواجهة التقلبات الجوية؟

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تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر ، استعداداتها لمواجهة التقلبات المناخية ، التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بهدف ضمان استقرار التيار الكهربائي ، والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الإجراءات التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء ، لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال فترة التقلبات المناخية ، وهي كما يلي:

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1. رفع درجة الاستعداد القصوى في شركات توزيع الكهرباء ، لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ، فضلا عن ضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين ، وعدم انقطاعه بسبب أعطال فنية.

2. وضع خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية.

3. التأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك لتغطية الأسقف.

4. غلق غرف المحولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ تتسرب منه المياه.

5. صيانة مهمات الشبكة الكهربائية ، ومراجعة حالة الأبراج والقواعد الخرسانية.

6. تشكيل فرق طوارئ في الإدارات لمواجهة أعطال الكهرباء.

7. عمل مخزون استراتيجي لبعض المهمات لسرعة الإصلاح في حالة الكوارث.

8. تدريب العاملين في الشركات على إدارة الأزمات ، فضلا عن الإلمام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

9. توفير ماكينات ديزل في جميع شركات توزيع الكهرباء ، بهدف استخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

10. مراجعة مجاري تصريف مياه الأمطار أعلى الموزعات السماوية وتنظيفها.

11. التأكد من كفاءة السخانات الموجودة لتوزيع الكهرباء لمنع الرطوبة.

12. التنسيق مع الموارد المائية والري والإسكان والوحدات المحلية ، بهدف ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.