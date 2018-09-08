6 معلومات عن قوافل الصحة المجانية في محافظات الجمهورية

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تنظم وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، قوافل طبية مجانية في محافظات الجمهورية كافة من حين لآخر ، خاصة في المناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الصحية ، بهدف تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن الخدمات المختلفة التي تقدمها القوافل الطبية ، وآليات التعامل معها من جانب المواطنين ، وهي كما يلي:

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1. توجه القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان. إلى القرى والمناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية.

2. تقدم القوافل الطبية جميع الخدمات الصحية والعلاجية وصرف الأدوية ، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة ، وسيارات الكشف المبكر عن أورام الثدي.

3. بدأت القوافل الطبية عملها منذ الأربعاء الماضى ، وتستمر في عملها حتى آخر العام الحالي ، حيث تجوب محافظات الجمهورية كافة وفق جدول زمني محدد ، وتستمر القافلة في كل مكان تزوره يومين فقط ، ثم تنتقل إلى مكان آخر.

4. كلفت وزارة الصحة والسكان ، الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي ، للإشراف على القوافل ومتابعة تنفيذها ، ورفع تقرير دوري للوزيرة بأعداد المترددين على القوافل.

5. تقدم القوافل الطبية خدماتها بالمجان ، والمريض لا يتحمل أي تكاليف مادية.

6. تقدم القوافل الطبية الكشف المجاني لجميع التخصصات ، شاملة «نساء ، باطنة ، أطفال ، أنف وأذن ، عظام ، جراحة ، رمد ، وأسنان» ، فضلا عن توفير خدمات طبية أخرى ، مثل الأشعة والتحاليل ، وتحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات إلى نستشفيات وزارة الصحة ، والتأمين الصحي عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذه القوافل.