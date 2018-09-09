سامح عاشور: شطب 180 ألف محامي بعد تطبيق قواعد القيد الجديدة

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صرح نقيب المحامين سامح عاشور قائلاً “إن معاش المحامين هو الأعلى على مستوى النقابات المهنية”، وأوضح “إن نقابة المحامين لا تكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية”.

وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركة نقيب المحامين سامح عاشور في برنامج “مساء دي إم سي”، والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “دي إم سي الفضائية”.

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وأكد “أنه قد تم استبعاد مائة وثمانين ألف محام من جدول النقابة بعد أن تم تطبيق قواعد القيد الجديدة”، وأضاف “إن بعض أعضاء النقابة الغير ممارسين للمهنة قد قاموا باستغلال كارنيه النقابة في الأزمات”، وأكد “أن النقابة لن تترك حقها بالوسائل القانونية”.