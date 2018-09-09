السيسي يفتتح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمي وعدد من مشروعات الطرق

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمي القوس الشمالي الغربي، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري، التي قامت بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، وإدارة المهندسين العسكريين، عبر خاصية “الفيديو كونفراس” وهي: “محور طما (أسيوط / سوهاج)، وكوبري قوص بقنا، وكوبري برج العرب، وكوبري بلطيم”.

حضر حفل االافتتاح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل هشام عرفات وعدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

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وخلال افتتاحه لمحور كوبرى طما العلوي على النيل شمال محافظة سوهاج، وهو أحد أهم ركائز التنمية الأساسية الجديدة بالمحافظة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر فى احتمالية حدوث عشوائيات على الطرق والأراضي، وشدد على وجوب الانتباه إلى الأراضي الزراعية بمحيط مشروعات الطرق وحجم التحديات عليها.

وحذر الرئيس، من العشوائية المحتملة خلال الخمس سنوات المقبلة، موجهًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتعويض الأهالى عن الأراضي التي يتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروعات الطرق.