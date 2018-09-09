السيسي لـ عرفات: “عوضوا الناس عن أراضيها”.. وحذاري من التعدي على الأراضي الزراعية

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمي القوس الشمالي الغربي، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري، بحضور رئيس الوزراء ووزير النقل وعدد من كبار المسئولين في الدولة.

وخلال حضوره فعاليات افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى، قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قائلًا: يجب تعويض الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضى منهم تعويضا مناسبًا.

وزاد رئيس الجمهورية :” مناطق النزول والصعود للطرق الدائرية لو تركت بهذا الوضع فلن يتم السيطرة عليها خلال 5 سنوات، ولذا لا بد من تعويض الناس وإزالة كل ذلك، وأن يتم التخطيط بشكل جيد، لتجنب النمو العشوائى بجانب الطريق”.

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وأثناء الافتتاح وجه رئيس الجمهورية حديثه لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلًا :”ياكامل أرجو نخلص الموضوع ونعوض الناس”.

كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خطورة التعدى على الأراض الزراعية، قائلًا: “إن التعدى على الأراضى الزراعية أمر منتشر فى مختلف أنحاء الجمهورية ولا بد أن نعى خطورة ذلك”.

وشدد الرئيس السيسي في حديثه وقت افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمي القوس الشمالي الغربي، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري، على أهمية دراسة النمو العشوائي حتى لا نصنع عشوائيات جديدة على الطرق، حيث قال: “ادرسوا الموضع لمواجهة النمو العشوائى، وهذا الكلام لجميع الوزارات.. أنا بتكلم عشان بلدنا.. وعشان نوفر الصرف الصحى وشبكة الكهرباء والطرق، ومش هينفع نعيش كدا.. الكلام للدولة والمحافظين والداخلية والقوات المسلحة والإسكان. مش هينفع نعيش وننمو بالشكل مع كل الجهد الذى نقدمه.. ولو الأمر تطلب عمل مبانى داخل القرى، فلنأخذ المبادرة ونعمل حساب الطرق والمياه ونعرض الأمر على الناس”.

واستطرد رئيس الجمهورية: “التعدى ده موجود على معظم الأراض الزراعية فى مصر، ولو أى حد خد طيارة ولف على الأرض الزراعية سيجد حجم تعدى غير طبيعى، رغم وجود شبكات الرى والصرف التى تصل تكلفتها للمليارات.. نحن نفقد أجود أنواع الأراضى”.