الصحة ترد على شائعة تفشي فيروس الكبد الوبائي”A” ببني سويف

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تواردت أنباء في الفترة الاخيرة تفيد انتشار وتفشي فيروس الكبد الوبائي”A”، بقرى محافظة بني سويف، وللتحقق من هذه الأخبار، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار وتفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي” A ” داخل قرى ومراكز محافظة بني سويف، مُؤكد ةً أن جميع مستشفيات بني سويف لا يوجد بها حالات التهاب الكبد الوبائي “A” أكثر من المعدلات الطبيعية مثلها مثل أي محافظة، كما لا يوجد أية مؤشرات على الإطلاق لتفشي التهاب الكبد الوبائي بين أبناء محافظة بني سويف.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع مسئولي النشر في المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، تحري الصحة وراء هذه المعلومات المغلوطة، قبل نشرها حتى لا يتم إثارة الأزمات، التي تضر بمصلحة الوطن والمواطنين.

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