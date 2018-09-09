التموين: تنفيذ 978 ألف طلب بين إضافة مواليد وبدل فاقد وفصل اجتماعي ونقل محافظة

عرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، تقريرًا عن موقف إضافة المواليد عن الفترة من 1/8/2018 حتى 5/9/2018، وتضمن التقرير الذي استعرضه الوزير علي المصيلحي، أن أكثر من 598 ألف بطاقة تم تسجيل طلب إضافة مواليد عليها بإجمالى 974 ألف مولود وتم تسجيلهم على هذه البطاقات من خلال 1395 مكتب تموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد المصيلحى، فى تصريحات صحفية اليوم على استمرار قيام مكاتب التموين بتلقى وتقديم كافة الخدمات والطلبات التموينية الأخرى بخلاف إضافة المواليد، حيث قامت مكاتب التموين بتنفيذ ما يقرب من 978 ألف طلب ما بين” إضافة مواليد- بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعى – خصم وإضافة أفراد اصدار بطاقات – نقل بطاقة لمحافظة- ايقاف بطاقة “.

و ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https://www.tamwin.com.eg

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة بسرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء في هذه البطاقات، حتى لا يتم إلغاء البطاقة، حيث سيتم إلغاء البطاقات التى بها أي خطأ بعد يوم 8 نوفمبر 2018، وحال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ، وتظلم صاحبها، سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.

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جدير بالذكر أن مكاتب التموين، بدأت أمس السبت، الموافق ٨ سبتمبر، في استقبال المواطنين وتلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين.

وتخصص وزارة التموين، هذا الأسبوع بدءا من السبت ٨ سبتمبر، للمواطنين حاملي البطاقات التي تنتهي أرقامها برقم «٤».

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، د.علي المصيلحي، قد أصدر عدة قرارات بشأن منظومة إضافة المواليد، والتي بدأت في أغسطس.

وفي بيان صادر عن الوزارة، جاء فيه إنه بناء على متابعة سير العمل اليومي في منظومة إضافة المواليد وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر الآتي:

– بالنسبة لأصحاب المعاشات التأمينية، يتم كتابة الرقم التأميني «رقم المعاش» ولا داعي لتقديم مستند بقيمة المعاش.

– بالنسبة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وما في حكمهم، يكتفي بتقديم صورة من كارت «الفيزا» الخاصة بالمعاش.

– نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك، تم تعديل الجدول الخاص باستقبال المواطنين، لتصبح المواعيد كما هي مبينة في التالي.

يذكر أن وزارة التموين قد بدأت فى ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بشرط ألا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.

ونوهت الوزارة أن قرار إضافة المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 .