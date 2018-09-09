التموين: تنفيذ 978 ألف طلب بين إضافة مواليد وبدل فاقد وفصل اجتماعي ونقل محافظة

و ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg
وفي سياق متصل، طالبت الوزارة بسرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء في هذه البطاقات، حتى لا يتم إلغاء البطاقة، حيث سيتم إلغاء البطاقات التى بها أي خطأ بعد يوم 8 نوفمبر 2018، وحال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ، وتظلم صاحبها، سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.
جدير بالذكر أن مكاتب التموين، بدأت أمس السبت، الموافق ٨ سبتمبر، في استقبال المواطنين وتلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين.
وتخصص وزارة التموين، هذا الأسبوع بدءا من السبت ٨ سبتمبر، للمواطنين حاملي البطاقات التي تنتهي أرقامها برقم «٤».
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، د.علي المصيلحي، قد أصدر عدة قرارات بشأن منظومة إضافة المواليد، والتي بدأت في أغسطس.
وفي بيان صادر عن الوزارة، جاء فيه إنه بناء على متابعة سير العمل اليومي في منظومة إضافة المواليد وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر الآتي:
– بالنسبة لأصحاب المعاشات التأمينية، يتم كتابة الرقم التأميني «رقم المعاش» ولا داعي لتقديم مستند بقيمة المعاش.
– بالنسبة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وما في حكمهم، يكتفي بتقديم صورة من كارت «الفيزا» الخاصة بالمعاش.
– نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك، تم تعديل الجدول الخاص باستقبال المواطنين، لتصبح المواعيد كما هي مبينة في التالي.
يذكر أن وزارة التموين قد بدأت فى ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بشرط ألا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.
ونوهت الوزارة أن قرار إضافة المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 .
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