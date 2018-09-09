“التعليم” تحذر من الكتب الخارجية المزيفة وتؤكد لا امتحانات إلكترونية على التابلت قبل يناير المقبل

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حذرت وزارة التربية والتعليم، المواطنين من أهالي الطلبة وأولياء الأمور التلاميذ من ضرورة الانتباه لوجود بعض المحاولات لتسريب نسخ مزيفة من الكتب الدراسية على أنها كتب النظام الجديد.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، إن هناك مجهود كبير تم بذله لإعداد كتب دراسية تليق بنظام التعليم الجديد، لتحقيق الهدف الخاص ببناء الإنسان المصري.

وأوضح الوزير، أنه تم إلغاء الكتب الخارجية هذا العام بالنسبة لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، قائلاً: “أي كتب خارجية في السوق حاليًا لهذه المراحل “مزيفة”.

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وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية تساعدهم على الحفظ، مشيرًا إلى أن الحل فى موضوع الامتحانات، ومن ثم فالامتحان يجب أن يقيس ثقافة معينة.

ولفت وزير التعليم إلى أن “التابلت”، عبارة عن أدوات ووسيلة قائلا: “جبنا التابلت علشان إحنا كرماء” والمحتوى الرقمي تم شراؤه ومن ثم تم تسليم الطلاب التابلت حتى يستخدموه ويصلوا إلى المحتوى.

وأوضح شوقي، أن التابلت له محوران، الأول الوصول إلى المحتوى وحل مشكلة الامتحانات وانتهاء التظلمات وخلافه، لافتا إلى أن التابلت ليس محوريا، قائلًا: لا امتحانات إلكترونية على التابلت قبل يناير المقبل، وتوزيع الأجهزة بعد أكتوبر.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السنة الأولى تمهيدية حتى يؤهل الطالب نفسه والمعلم على نوعية الأسئلة، موضحا أن الدرجات لن تحتسب للطلاب فى السنة الأولى للثانوية الجديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التعاقد على 708 آلاف تابلت مع شركات كبيرة وتأتى على دفعات فى شهرى سبتمبر وأكتوبر والشبكات تقوم بها وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وتم الانتهاء من 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية وتركيبها بألياف ضوئية وشبكات.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن تركيب السيرفرات وخلافه يسير بالتوازى مع تركيب الشبكات، والتابلت يتم وضعها فى المخازن حتى تكتمل ويتم توزيعها.

وأشار إلى أن الدراسة سوف تبدأ بشكل عادى لأن هناك كتب للطلاب تم طباعتها، قائلا كل المحاور الخاصة بالشبكات والسيرفرات وخلافة سوف تنتهى اول أكتوبر، مضيفًا أنه سوف يتم تنفيذ اول امتحان إلكترونى فى يناير المقبل.