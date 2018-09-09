تفاصيل لقاء وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة المركزية الأمريكية

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التقي الفريق أول “محمد زكي” الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الإنتاج الحربى، بالفريق أول “جوزيف فوتيل” الذي يشغل منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين خلال التطورات الإقليمية التي تشهدها البلاد، وكان هذا خلال لقاء اليوم الموافق 9-9-2018.

كما تناول اللقاء أيضاً الجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال الفترة الماضية لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار في مصر، بالإضافة إلى التدريبات المكثفة التي تعقد في قاعدة محمد نجيب العسكرية من الفترة 8 سبتمبر إلى 20 سبتمبر، وعلى نفس السياق فقد التقى الفريق “محمد فريد” الذي يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول “جوزيف فوتيل” حيث تناول اللقاء الكثير من الملفات والموضوعات التي تهم المنطقة العربية والتبادل المشترك بين البلدين.

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