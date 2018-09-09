الصحة: انتهاء أزمة نقص “الأنسولين” وضخ كميات كبيرة بمستشفيات التأمين الصحي

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، أنتهاء أزمة نقص “الأنسولين” بصيدليات ومستشفيات التأمين الصحي، إذ قامت الوزارة بتوفير كافة أدوية الأنسولين بالكامل، لمرضى السكر في مستشفيات التأمين الصحي، ولمرضى العلاج على نفقة الدولة، بعد أزمة نقص الكميات المطروحة التي استمرت شهر ونصف.

وأكدت”زايد” أنه تم مضاعفة الكميات الموزعة على الصيدليات، وذلك بعد أن أصدر وزير المالية توجيهاته بتسهيل الإجراءات الجمركية، والإفراج عن الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهة الشكر للشركات المحلية والخاصة على تعاونهم في توفير أدوية الإنسولين.

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كان ذلك خلال مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة الصحة، الذي تم فيه الإعلان عن بدء الحملة القومية لعلاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، بحضور الدكتور هشام الحفناوي عميد معهد السكر، والدكتور ممدوح النحاس الرئيس الشرفي للجمعية المصرية للقدم السكري، والدكتور محمود هارون رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.