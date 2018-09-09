عن نظام التعليم الجديد.. شوقي: مفيش امتحانات فى أول 4 سنوات

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صرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، إن المدارس التجريبية والخاصة في النظام الجديد تمثل نسبة قليلة .

وأضاف شوقي، أن النظام الجديد للتعليم يركز على المتعلم والطالب يشارك فى الأنشطة، موضحا أن الوزارة ترغب فى أن يعيش الطالب حياة جيدة وليس امتحانات قائلا: “مفيش امتحانات فى أول 4 سنوات والطالب يعتمد على أساليب تقويم مختلفة”، موضحًا أن التعليم سيكون عبارة عن محتوى متشابك مثل باقى الدول”.

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وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن المعلم له دور كبير ومهم واستراتيجيات تعليم مختلفة ومن ثم الوزارة أعدت دليل المعلم.

وعن المناهج الدراسية، لافت شوقي إلى أن المناهج هي أربعة كتب وهم كتاب الباقة المجمعة وكتاب اللغة الانجليزية كلغة تانية من رياض الأطفال وكتاب التربية الدينية واللغة العربية ويجمع هذه الكتب مؤلف واحد وفكرة المحاور تقوم على : انا مين ومن أكون والعالم من حولى والتواصل مع الآخر.

وأوضح الوزير، أنه تم إلغاء الكتب الخارجية هذا العام بالنسبة لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، قائلاً: “أي كتب خارجية في السوق حاليًا لهذه المراحل “مزيفة”.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الطالب سوف يستمر ويتواصل فى الفصل بين الحصص، مؤكدا الوزارة أعدت كتب الفصل الدراسى الأول وخلال الفصل الدراسي الثاني سيتم إعداد كتب التيرم الثانى.