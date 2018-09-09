الإفتاء تعلن الثلاثاء غرة العام الهجري 1440

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أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل، أنها قامت باستطلاع هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد، الموافق التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا، الموافق التاسعَ من شهر سبتمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشارت “الإفتاء” إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

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وبناء على ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ أن يومَ الإثنين الموافق العاشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير