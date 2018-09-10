بالفيديو .. تصريحات مثيرة عن تأثير الاستروكس وخطورته واختلافه عن الفودو

Advertisements

صرحت أمين عام مجلس الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان الدكتور “منن عبد المقصود” قائلة “إن الاستروكس هو الحشيش الاصطناعي المخلق، ويطلق عليه اسم فودو في بعض الأوقات، وهو منتشر بصورة كبيرة في جمهورية مصر العربية لأنه يصنع محلياً”.

وأوضحت خلال تصريحات لها إعلامية أثناء لقائها على “القناة الفضائية سي بي سي” قائلة “إن مادة الأستروكس المحاكية للحشيش تصنع من سم الفئران، والمبيدات الحشرية، وتضاف على البردقوش، وهي تمثل ضرر كبير على صحة المتعاطين”.

Advertisements

وأكدت “إن تأثير الاستروكس أخطر أربعمائة مرة من تعاطي الحشيش، لاختلاف النسب الكيميائية المكونة للمخدر، والتي تساعد على إحداث تلف شديد في الجهاز العصبي”.

أقرا المزيد الصحة تدرج الاستروكس والفودو ومواد أخرى بجداول المخدرات