النقل تعلن عن تفاصيل المشروع القومي للطرق

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صرح وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات قائلاً “إن جمهورية مصر العربية تقع في المركز رقم مائة وتسعة عشر بحسب ما جاء في إحصائيات جودة الطرق خلال عام 2014، إلى جانب ارتفاع نسبة الحوادث بها بالمقارنة بين دول العالم”.

وأشار “إن رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي قد قام بوضع خطة شاملة من أجل تغيير الطرق الداخلية للدولة المصرية، وتقليل نسب الحوادث والازدحام”، وأضاف “إن المشروع القومي للطرق قام بناءً على منهج علمي”.

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وأكد الدكتور هشام عرفات “إن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الهيئات الحكومية المصرية وبين القوات المسلحة”، وأضاف “إن العزيمة السياسية والإرادة هي السبب الرئيسي في تغير الواقع الذي يشهده المصريين، على جانب توفير الموارد البشرية والمالية من أجل التكاتف والخروج بشكل نهائي صحيح”.

وأوضح “إن نسبة الاستثمارات داخل الدولة المصرية سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة، بعد افتتاح مشروعات الطرق القومية، وأعرب الوزير عن إعجابه الشديد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة من أجل متابعة الطرق والكباري وتوفير الصيانة الدائمة إلى جانب متابعة الطرق الداخلية بالمحافظات والمدن خلال الفترة القادمة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس”.

وأختتم وزير النقل والمواصلات تصريحاته بالتأكيد على عملية تطوير قطاع الطرق والنقل على مستوى جمهورية مصر العربية بعد الانتهاء من تطوير ألفين كيلو متر من الطرق، مضيفاً “إن الدولة المصرية حتى عام 2020 سوف يتم النظر إليها بطريقة مختلفة”.

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