تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد بالنهار لطيف في الليل ، حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية ، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين ومترين ونصف المتر ، والرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في بعض المحافظات، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 26 33

الإسكندرية 25 30

بلطيم 25 30

مطروح 24 30

السلوم 23 29

سيوة 22 34

بورسعيد 25 30

دمياط 26 29

العريش 22 31

رفح 21 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

رأس سدر 24 34

نخل 17 31

نويبع 27 30

طابا 23 31

سانت كاترين 14 28

الطور 27 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 35

مرسى علم 28 32

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 24 34

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 25 37

الأقصر 26 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 28 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 28 35

أبو رماد 29 34

رأس حدربة 29 33

حلايب 30 33