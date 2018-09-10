مترو الأنفاق يلغي «النصف تذكرة».. ويخطط لدعم الصحفيين باشتراكات مخفضة

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برئاسة المهندس علي فضالي ، اليوم الإثنين ، قرارها بإلغاء «أنصاف التذاكر» في مترو الأنفاق ، التي كانت مخصصة لفئات «الداخلية ، القوات المسلحة ، كبار السن ، والصحفيين».

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال المهندس علي فضالي ، إن شركة مترو الأنفاق بدأت تنفيذ القرار من اليوم الإثنين ، موضحا أن وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات ، خاطب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة ، وأطلعه على القرار قبل تنفيذه لإبلاغ الصحفيين بالقرار وتبعاته ، حيث إنهم أحد الفئات المستفيدة.

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وأضاف رئيس شركة المترو ، أن نقيب الصحفيين طالب وزير النقل بدعم الصحفيين والتيسير عليهم لأداء رسالتهم على أكمل وجه ، حيث إن 80% منهم يستقلون المترو بشكل يومي للذهاب إلى مقر عملهم ، وهو ما استجاب له وزير النقل.

وزاد فضالي: «نقيب الصحفيين قدم طلبا رسميا إلى وزير النقل ، لتعويض الصحفيين عن قرار إلغاء الدعم عن التذكرة ، واستبداله بعمل اشتراكات مخفضة أسوة بالعاملين في القوات المسلحة والشرطة ، وهو ما وافق عليه الوزير ، حيث وجّه بسرعة عمل اللازم حتى يتسنى للصحفيين تأدية عملهم على أكمل وجه».